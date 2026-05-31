США смягчили требование к соискателям грин-карт
Высококвалифицированных специалистов, подающих заявление на получение американской грин-карты, не коснется нововведение, согласно которому большинство людей, желающих получить постоянный вид на жительство, должны будут подавать заявление из-за пределов США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на министерство внутренней безопасности США.
Таким образом, министерство отступило от первоначальной жесткой позиции, согласно которой большинство желающих получить постоянное резиденство должны были покинуть США для подачи документов.
Предыдущая рекомендация, вызвавшая панику среди иммигрантов и шквал звонков адвокатам, требовала от временно находящихся в стране иностранцев возвращаться на родину за грин-картой за исключением экстраординарных случаев, что ломало многолетнюю практику ожидания внутри Америки. Новое заявление подтвердило, что упомянутое требование не затронет квалифицированных соискателей и не помешает ни одному «достойному» кандидату получить грин-карту, хотя некоторые заявители все же должны будут начинать процесс через посольства США за границей.
Изменения не повлияют на нынешних обладателей постоянного легального резиденства.
27 февраля сообщалось, что из США было депортировано 675 000 человек (в рамках планов президента Дональда Трампа и его администрации по борьбе с нелегальной иммиграцией), а также 2,2 млн нелегалов приняли самостоятельное решение о возвращении на свою родину. В целом в 2025 г. в США прибыло от 2,6 млн до 2,7 млн человек, а уехало 3,055 млн. Для сравнения: в 2023 г. цифра прибывших достигала почти 6 млн человек.
В марте госдепартамент сообщал, что депортация одного нелегального мигранта из США обходится бюджету в среднем более чем в $18 000.