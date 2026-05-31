Лукашенко: Белоруссия никогда не будет атаковать Украину

Лукашенко: Белоруссия никогда не будет атаковать УкраинуПо его словам, Европа толкает Зеленского на провокационные заявления
Белоруссия никогда не будет атаковать Украину. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
Разговоры о такой возможности Лукашенко назвал «трепом». Он подчеркнул, что белорусских солдат на Украине не было и не будет и это знают как сам президент Украины Владимир Зеленский, так и военные.
По словам белорусского лидера, именно европейцы подтолкнули Зеленского к подобным заявлениям.
«Как это они борются за Украину, а Украина сама помалкивает? Ну, вот он и ляпает», – отметил президент.
Зеленский 15 мая заявил в Telegram, что Москва и Минск якобы обсуждают военные операции против Украины или страны НАТО, граничащей с Белоруссией.
21 мая Лукашенко выразил готовность провести переговоры с Зеленским, обсудить проблемы белорусско-украинских отношений и перспективы их урегулирования. При этом белорусская сторона допускает проведение такой встречи на территории Украины.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявление Зеленского о якобы планируемом нападении России с территории Белоруссии – попытка подстрекательства к продолжению конфликта и нагнетание обстановки.
13 февраля в белорусской армии началась проверка боеготовности. Лукашенко подчеркнул, что военнослужащие должны учиться воевать и быть готовыми к нападению противника в любой момент. 1 апреля президент Белоруссии заявил, что его страна не стремится к войне, однако полностью готова к ней в случае, если какое-либо государство будет рассматривать Белоруссию «через прицелы оружия».