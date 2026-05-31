Лукашенко предостерег Армению от судьбы Украины
Армянскому народу нужно быть очень аккуратным при выборе между Россией и Европой, чтобы не повторить то, что произошло на Украине, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко
«Поэтому, прежде чем делать такой шаг (выбор между ЕАЭС и ЕС}, армянскому народу очень серьезно надо подумать. Вот единственное, к чему я их призываю. Выскажет народ свое мнение, мы с ним согласимся», – сказал белорусский лидер в интервью журналисту Павлу Зарубину для информационной службы «Вести».
Он также отметил, что европейские политики, приезжавшие в Армению, ничего конкретного не обещали, а только критиковали Россию и Белоруссию.
29 мая президент России Владимир Путин заявил, что возможный выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приведет к серьезным экономическим последствиям для республики, включая потерю торговых преференций, рост цен на энергоносители и изменение условий трудоустройства ее граждан в России.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в конце мая назвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна «циничным» за использование дешевого российского газа на фоне антироссийской риторики. В ответ на это МИД РФ направил Еревану уведомление о возможной денонсации соглашения о беспошлинных поставках энергоресурсов.