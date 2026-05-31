Ушаков: действия Киева срывают выполнение США договоренностей Анкориджа

По словам Ушакова, многие используют слово «договоренности» применительно к итогам саммита в Анкоридже, но он предпочел бы назвать это «пониманиями». Он отметил, что были достигнуты понимания о том, какие шаги каждая сторона предпримет в контексте урегулирования украинского конфликта. Американцы обещали выполнить свою часть. Но они столкнулись с рядом сложностей, связанных прежде всего с поведением Киева и его реакцией на американские зондажи и обращения.