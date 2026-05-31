CNY Бирж.10,487+0,26%ABIO46,9-1,76%RGSS0,188-0,32%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,96+0,09%RGBITR783,56+0,18%
Главная / Политика /

Ушаков: действия Киева срывают выполнение США договоренностей Анкориджа

Позиция Киева срывает выполнение США договоренностей в Анкоридже. Об этом в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, многие используют слово «договоренности» применительно к итогам саммита в Анкоридже, но он предпочел бы назвать это «пониманиями». Он отметил, что были достигнуты понимания о том, какие шаги каждая сторона предпримет в контексте урегулирования украинского конфликта. Американцы обещали выполнить свою часть. Но они столкнулись с рядом сложностей, связанных прежде всего с поведением Киева и его реакцией на американские зондажи и обращения.

Ушаков также отметил, что Киев опирается на безудержную поддержку Европы, что придает украинской позиции «больше упертости и негатива».

Степашин: Путин четко сформулировал условия окончания спецоперации

Политика / Международные отношения

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на неформальной встрече секретарей совбезов стран СНГ заявил, что мирная инициатива РФ и США по Украине буксует из-за нежелания Киева прекращать войну. Причина кроется не только во влиянии британской и европейской «партии войны», но и в страхе перед последствиями своей авантюры после окончания боев. В числе этих последствий – демографическтй кризис.

25 мая директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук отметил, что ключевым условием устойчивого урегулирования конфликта на Украине является возвращение страны к позициям начала 1990-х гг. Дипломат подтвердил, что Москва по-прежнему придерживается договоренностей, достигнутых в Анкоридже, а также принципов, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2024 г.

Среди этих принципов: вывод украинских вооруженных сил с территорий, вошедших в состав России, официальный отказ Киева от планов по вступлению в НАТО, а также демилитаризация и денацификация Украины.

