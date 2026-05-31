ВСУ нанесли удар по школе бокса в Энергодаре
В Энергодаре ВСУ обстреляли школу бокса имени Манзули, сообщил мэр города Максим Пухов. Разбиты стекла здания школы. Повреждения получил автобус, на котором спортсмены выезжают на соревнования, а также припаркованные рядом автомобили.
Пухов назвал школу бокса одним из самых значимых спортивных объектов Энергодара. В 2023 г. здесь завершились капремонт и реконструкция. Их провели при поддержке «Росатома».
С ночи 31 мая ВСУ продолжили атаки на Энергодар. Несколько попаданий зафиксировали по зданию городской администрации, жилым домам, припаркованным во дворах автомобилям, по въезду в город и району автозаправочных станций.