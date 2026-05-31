Европа пересекла все возможные границы, у нее нет права говорить о «красных линиях». Об этом журналисту «Вестей» Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал претензии ЕС по поводу инцидента с беспилотником на территории Румынии. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в этом инциденте, заявив, что Москва «перешла еще одну красную линию».