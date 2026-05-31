RUAL34,445-0,33%CNY Бирж.10,487+0,26%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,96+0,09%RGBITR783,58+0,18%
Песков ответил на заявление фон дер Ляйен о «красных линиях»

Ведомости

Европа пересекла все возможные границы, у нее нет права говорить о «красных линиях». Об этом журналисту «Вестей» Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал претензии ЕС по поводу инцидента с беспилотником на территории Румынии. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в этом инциденте, заявив, что Москва «перешла еще одну красную линию».

Как заявил Песков, страны Евросоюза пересекли все возможные границы, в связи с чем дальнейшее их исчисление утратило смысл. Он подчеркнул, что, независимо от обстоятельств, первоисточником всех проблем выступает Украина и действия киевского режима, а все остальное является производным.

29 мая беспилотник врезался в крышу 10-этажного жилого дома в румынском Галаце. Начался пожар, пострадали два человека. После этого МИД Румынии вызвал посла России.

Глава МИД Румынии Оана Цою заявляла в соцсети X, что у их минобороны есть подтверждения того, что беспилотник принадлежал России. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что никто не может сказать, какого происхождения дрон, пока не проведет нужную экспертизу.

