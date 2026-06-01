Путин поручил расширить поддержку регионов по проектам комплексного развития
Перечень российских регионов, получающих федеральные субсидии на реализацию проектов комплексного развития территорий, может быть расширен. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам встречи с представителями муниципального сообщества. Документ опубликован на сайте Кремля.
Согласно документу, будет рассмотрен вопрос о включении в указанный перечень приграничных субъектов России.
Исполнителем поручения назначен председатель правительства Михаил Мишустин. Установленный срок исполнения поручения – до 1 августа 2026 г.
28 мая власти Ростовской области направили предложения в Федеральное агентство морского и речного транспорта по субсидированию перевозок по маршруту Таганрог – Мариуполь из федерального бюджета, вопрос находится на рассмотрении. Ориентировочный объем субсидий, которые потребуются на неполный 2026 г., составит порядка 8 млн руб.
Мишустин 18 мая подписал распоряжение, согласно которому правительство РФ направит 5 млрд руб. на поддержку паромного сообщения между портами Керчь и Кавказ. Субсидии получит ФГУП «Научно‑исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс», обеспечивающее эксплуатацию паромов, перевозящих пассажиров, автомобильную и железнодорожную технику между Крымом и Краснодарским краем.