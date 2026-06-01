Путин поручил расширить поддержку регионов по проектам комплексного развития

28 мая власти Ростовской области направили предложения в Федеральное агентство морского и речного транспорта по субсидированию перевозок по маршруту Таганрог – Мариуполь из федерального бюджета, вопрос находится на рассмотрении. Ориентировочный объем субсидий, которые потребуются на неполный 2026 г., составит порядка 8 млн руб.