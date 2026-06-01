Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,566+0,75%UTAR10+1,52%CHKZ16 500+2,17%IMOEX2 582,63+0,66%RTSI1 145,53+0,66%RGBI118,65-0,17%RGBITR781,58-0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин поручил расширить поддержку регионов по проектам комплексного развития

Ведомости

Перечень российских регионов, получающих федеральные субсидии на реализацию проектов комплексного развития территорий, может быть расширен. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин по итогам встречи с представителями муниципального сообщества. Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно документу, будет рассмотрен вопрос о включении в указанный перечень приграничных субъектов России.

Исполнителем поручения назначен председатель правительства Михаил Мишустин. Установленный срок исполнения поручения – до 1 августа 2026 г.

28 мая власти Ростовской области направили предложения в Федеральное агентство морского и речного транспорта по субсидированию перевозок по маршруту Таганрог – Мариуполь из федерального бюджета, вопрос находится на рассмотрении. Ориентировочный объем субсидий, которые потребуются на неполный 2026 г., составит порядка 8 млн руб.

Мишустин 18 мая подписал распоряжение, согласно которому правительство РФ направит 5 млрд руб. на поддержку паромного сообщения между портами Керчь и Кавказ. Субсидии получит ФГУП «Научно‑исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс», обеспечивающее эксплуатацию паромов, перевозящих пассажиров, автомобильную и железнодорожную технику между Крымом и Краснодарским краем.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её