Песков переадресовал херсонским властям вопрос об ударах по трассе «Новороссия»

29 мая губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о минировании украинскими БПЛА участка трассы. Гексакоптер «Баба-яга» сбросил мины на проезжую часть и обочины. В результате наезда на мину погиб водитель «Камаза». Взрыв повредил несколько машин, перевозивших квартирные блоки для объектов в Геническе. 30 мая губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что движение автотранспорта по федеральной трассе Р‑280 «Новороссия» в направлении Крыма и Донецкой народной республики осуществляется в штатном режиме.