Politico: ЕС может начать размещать мигрантов в Казахстане и Узбекистане

По данным издания, группа государств Евросоюза готовится начать переговоры с 8–10 странами за пределами блока о создании так называемых «центров возвращения» для мигрантов, подлежащих депортации. Среди возможных партнеров один из дипломатов назвал Казахстан и Узбекистан. Инициативу продвигают Нидерланды, Австрия, Дания, Германия и Греция. Предполагается, что страны, согласившиеся принять такие центры, смогут получить взамен финансовую помощь на развитие или послабления в визовом режиме.