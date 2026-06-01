Медведев напомнил Пашиняну о судьбе Троцкого
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не хочет ничего решать при помощи референдума. Он будет ждать, когда республику позовут в Евросоюз, а до тех пор – зарабатывать на России и других странах ЕАЭС, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Мах.
Он сравнил Пашиняна с революционером Львом Троцким, так как премьер применил формулу советского дипломата «ни войны, ни мира, а армию распустить». Она была сказана в ходе мирных переговоров в Брест-Литовске в 1918 г.
Медведев напомнил, что формула привела к худшим условиям Брестского мира, который позволил РСФСР выйти из Первой мировой войны, а сам Троцкий закончил трагично. Его убил агент НКВД альпинистским ледорубом.
Президент РФ Владимир Путин ранее неоднократно заявлял о невозможности одновременного членства Армении в ЕАЭС и ЕС, а также предупреждал, что евроинтеграция может обернуться для республики потерей выгод от сотрудничества с Россией. 27 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Армения остается участником ЕАЭС.
29 мая по итогам заседания Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) четыре страны ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) приняли совместное заявление о возможных последствиях приостановления членства Армении в союзе. Лидеры поручили к декабрю 2026 г. оценить риски для экономической безопасности государств-членов и призвали Ереван провести общенациональный референдум о дальнейшем пребывании в ЕАЭС или вступлении в ЕС.