Песков переадресовал военным заявление Литвы о непредоставлении неба дронам ВСУ
Заявление Вильнюса о непредоставлении Украине воздушного пространства для атак на Россию должны оценить военные. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это должны оценивать наши специалисты, они же обладают точными данными. Потому что наши специалисты военные это оценивают», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
До этого премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что Литва не предоставляла разрешения Украине для нанесения ударов беспилотниками по РФ. 30 мая министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро рассказал, что Таллин установил первые стационарные устройства обнаружения и мониторинга беспилотников на восточной границе.
6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва сделала специальное предупреждение странам Прибалтики после решения открыть воздушное пространство для пролета украинских беспилотников для атак.