Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
POSI872,4+1,54%CNY Бирж.10,64+1,46%IMOEX2 567,64+0,08%RTSI1 130,44-0,66%RGBI118,52-0,28%RGBITR780,77-0,18%
Главная / Политика /

Песков переадресовал военным заявление Литвы о непредоставлении неба дронам ВСУ

Ведомости

Заявление Вильнюса о непредоставлении Украине воздушного пространства для атак на Россию должны оценить военные. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это должны оценивать наши специалисты, они же обладают точными данными. Потому что наши специалисты военные это оценивают», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

До этого премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила, что Литва не предоставляла разрешения Украине для нанесения ударов беспилотниками по РФ. 30 мая министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро рассказал, что Таллин установил первые стационарные устройства обнаружения и мониторинга беспилотников на восточной границе.

6 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва сделала специальное предупреждение странам Прибалтики после решения открыть воздушное пространство для пролета украинских беспилотников для атак.

Читайте также:Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте