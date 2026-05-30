Эстония начала разворачивать систему защиты от дронов на границе с Россией
Эстония установила первые стационарные устройства обнаружения и мониторинга беспилотников на восточной границе. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Игорь Таро, передает телерадиокомпания ERR.
Новые системы уже введены в эксплуатацию и используются для контроля приграничной территории.
Ранее министр отмечал, что создание современной системы защиты страны от дронов может потребовать около 500 млн евро.
Как сообщает телерадиокомпания ERR, первые стационарные средства обнаружения и мониторинга дронов размещены на трех участках сухопутной границы на юго-востоке страны. Речь идет о территории между пограничным пунктом Лухамаа на эстонско-российской границе и точкой пересечения границ Эстонии, Латвии и России. Сейчас департамент полиции и погранохраны Эстонии проводит закупки оборудования для оснащения следующих участков приграничной зоны.
27 мая первый заместитель директора ФСБ – руководитель Погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов в интервью «Российской газете» заявил, что власти Эстонии пытаются отойти от соблюдения договоренностей с Россией о разграничении водных пространств Чудского озера и реки Нарва. Это создает условия для конфликтных ситуаций на границе. По его словам, инициативы Таллина негативно отражаются на практике обеспечения безопасности судоходства на пограничных водоемах.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна 22 мая обвинил Россию в том, что она якобы перенаправляет украинские беспилотники в воздушное пространство стран НАТО.
6 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва сделала специальное предупреждение странам Прибалтики после решения открыть воздушное пространство для пролета украинских беспилотников при атаках.