Эстония начала разворачивать систему защиты от дронов на границе с Россией

27 мая первый заместитель директора ФСБ – руководитель Погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов в интервью «Российской газете» заявил, что власти Эстонии пытаются отойти от соблюдения договоренностей с Россией о разграничении водных пространств Чудского озера и реки Нарва. Это создает условия для конфликтных ситуаций на границе. По его словам, инициативы Таллина негативно отражаются на практике обеспечения безопасности судоходства на пограничных водоемах.