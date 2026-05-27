ФСБ: Эстония пытается отойти от соглашений по Чудскому озеру

В феврале 2026 г. Таллин на три месяца ограничил работу двух пунктов пропуска на границе с Псковской областью – «Лухамаа» и «Койдула». В мае 2026 г. эстонская погранслужба рекомендовала судоводителям не использовать Google Maps при навигации по реке Нарве из-за риска случайного захода в российские территориальные воды: картографический сервис наносит временную контрольную линию, по мнению эстонцев, некорректно, что уже привело к нескольким инцидентам в этом году.



Ранее, в октябре 2025 г., Таллин заявил о планах полностью отказаться от использования дороги, которая частично проходит по территории Псковской области (так называемый Саатсеский сапог), назвав сложившуюся ситуацию «исторической аномалией». В августе того же года МВД Эстонии отказалось от упрощения режима пересечения границы с Россией, включая идею круглосуточной работы загранпункта в Нарве или введения электронной очереди.