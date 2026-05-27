ФСБ: Эстония пытается отойти от соглашений по Чудскому озеру
Власти Эстонии пытаются отойти от соблюдения договоренностей с Россией о разграничении водных пространств Чудского озера и реки Нарва, что создает условия для конфликтных ситуаций на государственной границе. Об этом в интервью «Российской газете» заявил первый заместитель директора ФСБ – руководитель Погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов. По его словам, инициативы Таллина негативно отражаются на практике обеспечения безопасности судоходства на пограничных водоемах.
Россия и Эстония подписали договоры о госгранице и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах еще в 2005 г. Документы закрепляли границу по бывшей административной линии между РСФСР и Эстонской ССР с незначительной корректировкой «на условиях адекватной территориальной компенсации»: стороны уступали друг другу по 128,6 га суши и по 11,4 кв. км акватории озер. Однако Таллин в одностороннем порядке добавил преамбулу с отсылкой к Тартускому мирному договору 1920 г., после чего Москва отозвала свои подписи. В 2014 г. Россия и Эстония подписали новый договор о разграничении морских пространств, однако он так и не вступил в силу.
В феврале 2026 г. Таллин на три месяца ограничил работу двух пунктов пропуска на границе с Псковской областью – «Лухамаа» и «Койдула». В мае 2026 г. эстонская погранслужба рекомендовала судоводителям не использовать Google Maps при навигации по реке Нарве из-за риска случайного захода в российские территориальные воды: картографический сервис наносит временную контрольную линию, по мнению эстонцев, некорректно, что уже привело к нескольким инцидентам в этом году.
Ранее, в октябре 2025 г., Таллин заявил о планах полностью отказаться от использования дороги, которая частично проходит по территории Псковской области (так называемый Саатсеский сапог), назвав сложившуюся ситуацию «исторической аномалией». В августе того же года МВД Эстонии отказалось от упрощения режима пересечения границы с Россией, включая идею круглосуточной работы загранпункта в Нарве или введения электронной очереди.