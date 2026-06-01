RTSI1 130,47-0,66%RGBI118,52-0,28%CNY Бирж.10,64+1,46%IMOEX2 567,72+0,08%RGBITR780,77-0,18%
Медведев: в народную программу ЕР поступило более 1,5 млн предложений

Ведомости

В новую народную программу «Единой России» от граждан поступило более 1,5 млн инициатив, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. Он отметил, что все предложения проходят анализ и будут учтены при формировании предвыборного документа.

По словам Медведева, на основе изучения поступивших идей партия выделила семь ключевых вызовов, по которым будет строиться новая народная программа. Среди основных направлений – демографический вызов, подготовка кадров для новой экономики, сокращение разрыва в развитии российских регионов, противодействие экономическому давлению, технологическое развитие, цифровизация и обеспечение безопасности страны.

«Эти семь вызовов легли в основу семи партийных приоритетов, реализации которых и будет посвящена народная программа», – пояснил Медведев.

«Единая Россия» начала сбор предложений в новую народную программу в феврале 2026 г., а к апрелю было собрано уже около 130 000 инициатив. Сбор ведется в том числе на специальном сайте естьрезультат.рф. По словам Медведева, итоговый вариант программы, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму, должен быть утвержден до августа 2026 г. В нынешней программе особое внимание уделяется поддержке семей с детьми и участников спецоперации.

