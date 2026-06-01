Медведев: в народную программу ЕР поступило более 1,5 млн предложений

«Единая Россия» начала сбор предложений в новую народную программу в феврале 2026 г., а к апрелю было собрано уже около 130 000 инициатив. Сбор ведется в том числе на специальном сайте естьрезультат.рф. По словам Медведева, итоговый вариант программы, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму, должен быть утвержден до августа 2026 г. В нынешней программе особое внимание уделяется поддержке семей с детьми и участников спецоперации.