Медведев: в народную программу ЕР поступило более 1,5 млн предложений
В новую народную программу «Единой России» от граждан поступило более 1,5 млн инициатив, заявил председатель партии Дмитрий Медведев. Он отметил, что все предложения проходят анализ и будут учтены при формировании предвыборного документа.
По словам Медведева, на основе изучения поступивших идей партия выделила семь ключевых вызовов, по которым будет строиться новая народная программа. Среди основных направлений – демографический вызов, подготовка кадров для новой экономики, сокращение разрыва в развитии российских регионов, противодействие экономическому давлению, технологическое развитие, цифровизация и обеспечение безопасности страны.
«Эти семь вызовов легли в основу семи партийных приоритетов, реализации которых и будет посвящена народная программа», – пояснил Медведев.
«Единая Россия» начала сбор предложений в новую народную программу в феврале 2026 г., а к апрелю было собрано уже около 130 000 инициатив. Сбор ведется в том числе на специальном сайте естьрезультат.рф. По словам Медведева, итоговый вариант программы, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму, должен быть утвержден до августа 2026 г. В нынешней программе особое внимание уделяется поддержке семей с детьми и участников спецоперации.