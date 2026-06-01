МИД подтвердил заинтересованность властей Сирии в сохранении войск РФ в стране
Новые власти Сирии показывали заинтересованность в том, чтобы российские войска продолжали находиться на территории страны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Георгий Борисенко в ходе выступления на VI международном экспертном форуме «Россия – Ближний Восток».
«Что касается пребывания российских войск на территории Сирии, то они там находятся точно так же по приглашению властей Сирии. Это были предыдущие власти, но новые власти это приглашение не отзывали. Более того, подчеркивали заинтересованность в дальнейшем пребывании российских военнослужащих», – сказал он.
По словам Борисенко, о заинтересованности в том числе говорит факт того, что президент Сирии Ахмед аш-Шараа уже два раза осуществлял визит в Москву (в октябре 2025 г. и в январе 2026 г.). Дипломат подчеркнул, что военнослужащие РФ не ведут никакой деятельности против других стран, находясь на территории Сирии.
Переговоры президента РФ Владимира Путина с аш-Шараа состоялись 28 января. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, тема военных баз РФ в Сирии присутствовала в повестке диалога. Представитель Кремля не уточнил подробностей разговора. При этом главным образом переговоры были посвящены двусторонним торгово-экономическим отношениям стран и их развитию.