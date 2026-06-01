Мишустин: детей надо защищать от потери концентрации из-за долгих видеоигр
Из-за долгих игр в телефоне дети теряют фокус на более важных вещах. Детей необходимо защищать от невнимания к литературе, школьным предметам, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе церемонии вручения премий в области детской и подростковой литературы.
«Для всех сегодня, к сожалению, это проблема. И для ребят проблема: они привыкают к быстрой смене картинки, и иногда, к сожалению, теряя потом фокус на более важных вещах», – сказал он.
Премьер также напомнил, что для его поколения приключенческие произведения были одними из самых интересных жанров в литературе. Он отметил, что этот интерес детям хотелось бы вернуть, но этого сделать невозможно без влияния в школе и семье.
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с семьями 1 июня заявил, что власти продолжат работу по всем направлениям, которые напрямую влияют на качество жизни семей с детьми. По его мнению, именно сохранение семейных устоев остается одной из основ российского общества.