ROSN391,6+0,58%CNY Бирж.10,64+1,46%IMOEX2 570,04+0,17%RTSI1 131,49-0,57%RGBI118,64-0,18%RGBITR781,54-0,08%
Helsingin Sanomat: Украина по ошибке направила дроны со взрывчаткой в Финляндию

Украинские военные ошибочно запрограммировали маршрут беспилотников, предназначавшихся для ударов по России, и дроны со взрывчаткой взяли курс на Финляндию, сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, Киев сам предупредил Хельсинки об ошибке. В ночь на пятницу МВД Финляндии призвало жителей области Уусимаа (около 1,8 млн человек) укрыться в помещениях, авиасообщение было остановлено.

Издание отмечает, что украинские дроны не вошли в воздушное пространство Финляндии – предположительно, их сбили российские системы ПВО.

Президент Финляндии Александр Стубб в тот же день заявил, что страна не сталкивается с непосредственной военной угрозой. Позднее премьер-министр Петтери Орпо обсудил с Владимиром Зеленским недопустимость нарушения финского воздушного пространства.

В конце марта и начале апреля несколько украинских беспилотников упали на территории Финляндии. Украина признала их принадлежность и извинилась за инцидент. В мае 2026 г. министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщал, что страна не располагала средствами для перехвата пролетавших дронов из-за их большой высоты и близости к границе с РФ.

