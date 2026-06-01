Helsingin Sanomat: Украина по ошибке направила дроны со взрывчаткой в Финляндию
Украинские военные ошибочно запрограммировали маршрут беспилотников, предназначавшихся для ударов по России, и дроны со взрывчаткой взяли курс на Финляндию, сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, Киев сам предупредил Хельсинки об ошибке. В ночь на пятницу МВД Финляндии призвало жителей области Уусимаа (около 1,8 млн человек) укрыться в помещениях, авиасообщение было остановлено.
Издание отмечает, что украинские дроны не вошли в воздушное пространство Финляндии – предположительно, их сбили российские системы ПВО.
Президент Финляндии Александр Стубб в тот же день заявил, что страна не сталкивается с непосредственной военной угрозой. Позднее премьер-министр Петтери Орпо обсудил с Владимиром Зеленским недопустимость нарушения финского воздушного пространства.
В конце марта и начале апреля несколько украинских беспилотников упали на территории Финляндии. Украина признала их принадлежность и извинилась за инцидент. В мае 2026 г. министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщал, что страна не располагала средствами для перехвата пролетавших дронов из-за их большой высоты и близости к границе с РФ.