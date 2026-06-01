Helsingin Sanomat: Украина по ошибке направила дроны со взрывчаткой в Финляндию

В конце марта и начале апреля несколько украинских беспилотников упали на территории Финляндии. Украина признала их принадлежность и извинилась за инцидент. В мае 2026 г. министр обороны Финляндии Антти Хяккянен сообщал, что страна не располагала средствами для перехвата пролетавших дронов из-за их большой высоты и близости к границе с РФ.