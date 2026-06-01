Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
OZON4 002+0,33%CNY Бирж.10,64+1,46%IMOEX2 570,04+0,17%RTSI1 131,49-0,57%RGBI118,64-0,18%RGBITR781,55-0,08%
Главная / Политика /

Мишустин поручил ведомствам направить данные для уточнения списков избирателей

Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил 15 ведомствам обеспечить предоставление данных, которые касаются списков избирателей. Соответствующее постановление правительства РФ размещено на портале официального опубликования правовых актов.

«В пределах установленной компетенции обеспечить представление сведений для составления и уточнения списков избирателей», – говорится в документе.

Поручение должны выполнить Минобороны, МВД, МЧС, МИД, Минздрав, Минтруд, Минпросвещения, Минобрнауки, ФСБ, Росгвардия, ФСИН, Росгидромет, Росздравнадзор, ФМБА и Росрыболовство.

«Ведомости» писали, что в 2026 г. на федеральных выборах впервые будет использоваться государственная автоматизированная система (ГАС) «Выборы» нового образца. Зампред ЦИК Николай Булаев отмечал, что ГАС 2.0 находилась в режиме опытной эксплуатации в единый день голосования (ЕДГ) 2025 г. После этого были проведены «существенные доработки» программно-технических и архитектурных решений.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте