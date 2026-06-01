Мишустин поручил ведомствам направить данные для уточнения списков избирателей

«Ведомости» писали, что в 2026 г. на федеральных выборах впервые будет использоваться государственная автоматизированная система (ГАС) «Выборы» нового образца. Зампред ЦИК Николай Булаев отмечал, что ГАС 2.0 находилась в режиме опытной эксплуатации в единый день голосования (ЕДГ) 2025 г. После этого были проведены «существенные доработки» программно-технических и архитектурных решений.