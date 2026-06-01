Мишустин поручил ведомствам направить данные для уточнения списков избирателей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил 15 ведомствам обеспечить предоставление данных, которые касаются списков избирателей. Соответствующее постановление правительства РФ размещено на портале официального опубликования правовых актов.
«В пределах установленной компетенции обеспечить представление сведений для составления и уточнения списков избирателей», – говорится в документе.
Поручение должны выполнить Минобороны, МВД, МЧС, МИД, Минздрав, Минтруд, Минпросвещения, Минобрнауки, ФСБ, Росгвардия, ФСИН, Росгидромет, Росздравнадзор, ФМБА и Росрыболовство.
«Ведомости» писали, что в 2026 г. на федеральных выборах впервые будет использоваться государственная автоматизированная система (ГАС) «Выборы» нового образца. Зампред ЦИК Николай Булаев отмечал, что ГАС 2.0 находилась в режиме опытной эксплуатации в единый день голосования (ЕДГ) 2025 г. После этого были проведены «существенные доработки» программно-технических и архитектурных решений.