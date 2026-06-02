Гуцан назвал обвиняемых в организации теракта в Старобельске
Обвиняемыми в деле об атаке на колледж в Старобельске значатся командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник главного управления разведки минобороны Украины Олег Иващенко. Об этом сообщил генеральный прокурор РФ Александр Гуцан.
«27 мая текущего года в качестве обвиняемых по делу привлечены командир 114-й отдельной бригады беспилотных сил Украины <...> командующий силами беспилотных систем ВСУ Бровди, начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Иващенко», – сказал он в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.
На встрече с главой государства председатель СК Александр Бастрыкин также отметил, что Иващенко и Бровди объявлены в международный розыск по делу о теракте. Путин подчеркнул, что виновные должны получить наказание, которое будет неотвратимо.
22 мая украинские беспилотники ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа в ЛНР. В результате атаки погиб 21 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что ответственность за произошедшее также должны нести лидеры стран ЕС. Он добавил, что жители европейских государств, на территории которых производятся беспилотники для нужд ВСУ, «не смогут спать спокойно».