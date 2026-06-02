Гуцан назвал обвиняемых в организации теракта в Старобельске

22 мая украинские беспилотники ударили по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа в ЛНР. В результате атаки погиб 21 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что ответственность за произошедшее также должны нести лидеры стран ЕС. Он добавил, что жители европейских государств, на территории которых производятся беспилотники для нужд ВСУ, «не смогут спать спокойно».