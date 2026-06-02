Песков: Путин дал все поручения военным после атаки на Старобельск

1 июня Путин на совещании по вопросам расследования атаки на колледж в Старобельске и поддержки пострадавших от украинских ударов подчеркнул, что виновные в ударе по Старобельску должны быть наказаны и наказание будет неотвратимым. Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил, что в международный розыск по этому делу объявлены начальник ГУР МО Украины Олег Иващенко и командующий силами БПЛА Украины Роберт Бровди.