Песков: Путин дал все поручения военным после атаки на Старобельск
Президент РФ Владимир Путин уже дал российским военнослужащим необходимые поручения после атаки украинских сил на колледж в Старобельске. Новых поручений не было, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ТАСС.
«Поручения даны ранее», – сказал он.
1 июня Путин на совещании по вопросам расследования атаки на колледж в Старобельске и поддержки пострадавших от украинских ударов подчеркнул, что виновные в ударе по Старобельску должны быть наказаны и наказание будет неотвратимым. Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил, что в международный розыск по этому делу объявлены начальник ГУР МО Украины Олег Иващенко и командующий силами БПЛА Украины Роберт Бровди.
22 мая беспилотники вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа в ЛНР. Погиб 21 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте.