США рассматривают размещение ядерного оружия в новых европейских странах НАТО
Вашингтон рассматривает вариант размещения ядерного оружия в европейских странах НАТО. Так США хотят убедить союзников, что сокращение военной поддержки не ослабляет гарантии безопасности, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, официальные лица США «дали понять, что не возражают против размещения дополнительных бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, за пределами шести стран, где уже есть такие самолеты». Обсуждения проходят в условиях растущей обеспокоенности в Европе в связи с решением президента США Дональда Трампа вывести с континента американские войска и критически важные системы вооружений. Переговоры конфиденциальны и могут не привести к поправкам в соглашениях о совместном использовании ядерного оружия.
1 июня CNN сообщал со ссылкой на аналитиков, что Трамп столкнулся с нарастающим политическим кризисом, усиливающим его уязвимость как внутри страны, так и на международной арене. Согласно оценке телеканала, стремление Трампа к концентрации власти, позволившее ему укрепить позиции после возвращения в Белый дом, теперь провоцирует растущее сопротивление и создает новые политические риски. CNN обратил внимание, что Вашингтону пока не удалось добиться стратегических целей в отношении Тегерана. При этом Трамп находится под давлением как внутри страны, так и со стороны международных партнеров, требующих завершения конфликта.