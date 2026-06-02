США рассматривают размещение ядерного оружия в новых европейских странах НАТО

1 июня CNN сообщал со ссылкой на аналитиков, что Трамп столкнулся с нарастающим политическим кризисом, усиливающим его уязвимость как внутри страны, так и на международной арене. Согласно оценке телеканала, стремление Трампа к концентрации власти, позволившее ему укрепить позиции после возвращения в Белый дом, теперь провоцирует растущее сопротивление и создает новые политические риски. CNN обратил внимание, что Вашингтону пока не удалось добиться стратегических целей в отношении Тегерана. При этом Трамп находится под давлением как внутри страны, так и со стороны международных партнеров, требующих завершения конфликта.