ФСБ: после взлома смартфонов чиновников их вносят в санкционные списки США и ЕС

2 июня ФСБ России сообщила о выявлении масштабной операции иностранных спецслужб по внедрению вредоносного программного обеспечения в мобильные устройства высокопоставленных российских чиновников. Через технические возможности крупных международных ИТ-корпораций злоумышленники осуществляли скрытое снятие данных, прослушивание переговоров, а также акустический и видеоконтроль вблизи электронных устройств. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и о создании и распространении вредоносных программ (ст. 272 УК РФ и ст. 273 УК РФ).