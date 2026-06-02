ФСБ: после взлома смартфонов чиновников их вносят в санкционные списки США и ЕС
Российские чиновники, телефоны которых попали под шпионское программное обеспечение (ПО) и прослушивание, позднее вносятся в американские и европейские санкционные списки. Об этом сообщил сотрудник ФСБ РФ на видео, которая распространила спецслужба (есть у «Ведомостей»).
«Сначала спецслужбы взламывают устройство, а после сбора компромата жертвы слежки системно попадают в санкционные списки США и Евросоюза», – сказал он.
По словам сотрудника спецслужбы, ведомство устанавливает исполнителей операции, потерпевших и объем данных, которые были скомпрометированы. Он считает, что «это многоуровневая операция с далеко идущими последствиями».
2 июня ФСБ России сообщила о выявлении масштабной операции иностранных спецслужб по внедрению вредоносного программного обеспечения в мобильные устройства высокопоставленных российских чиновников. Через технические возможности крупных международных ИТ-корпораций злоумышленники осуществляли скрытое снятие данных, прослушивание переговоров, а также акустический и видеоконтроль вблизи электронных устройств. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и о создании и распространении вредоносных программ (ст. 272 УК РФ и ст. 273 УК РФ).