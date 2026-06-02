Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RAGR103,1+0,78%CNY Бирж.10,68+0,38%IMOEX2 594,25+0,94%RTSI1 142,15+0,94%RGBI118,530%RGBITR781,02+0,03%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ФСБ: после взлома смартфонов чиновников их вносят в санкционные списки США и ЕС

Ведомости

Российские чиновники, телефоны которых попали под шпионское программное обеспечение (ПО) и прослушивание, позднее вносятся в американские и европейские санкционные списки. Об этом сообщил сотрудник ФСБ РФ на видео, которая распространила спецслужба (есть у «Ведомостей»).

«Сначала спецслужбы взламывают устройство, а после сбора компромата жертвы слежки системно попадают в санкционные списки США и Евросоюза», – сказал он.

По словам сотрудника спецслужбы, ведомство устанавливает исполнителей операции, потерпевших и объем данных, которые были скомпрометированы. Он считает, что «это многоуровневая операция с далеко идущими последствиями».

2 июня ФСБ России сообщила о выявлении масштабной операции иностранных спецслужб по внедрению вредоносного программного обеспечения в мобильные устройства высокопоставленных российских чиновников. Через технические возможности крупных международных ИТ-корпораций злоумышленники осуществляли скрытое снятие данных, прослушивание переговоров, а также акустический и видеоконтроль вблизи электронных устройств. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и о создании и распространении вредоносных программ (ст. 272 УК РФ и ст. 273 УК РФ).

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь