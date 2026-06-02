Боевую машину поддержки танков переименовали из «Терминатора» в «Спиридона»

Боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» по просьбе рабочих Уралвагонзавода (УВЗ, входит в «Ростех») и экипажей БМПТ переименована в «Спиридона». Об этом сообщили в Мах концерна.

На УВЗ отметили, что машина, которая заменяет целое подразделение, «больше не носит кличку американского робота-уничтожителя». Имя «Спиридон» несет в себе российские духовные ценности и мужество народа, заявили представители концерна. На заводе рассказали, что Спиридон – редкое, но почитаемое имя в России. Оно означает «короб/кузов» и олицетворяет прочность сделанного руками человека.

Представители производства рассказали, что такое имя носил Святой Спиридон Тримифунтский, который, согласно его житию, на первом Вселенском соборе в 325 г. сжал кирпич – из него вышли огонь, вода и осталась глина, как доказательство единства Троицы. Архиепископ Спиридон Новгородской и Псковский благословил Александра невского перед битвой со шведами, в которой он вышел победителем. Герой СССР Спиридон Спицын с Урала пал на Днепровском плацдарме, но не отступил.

К 9 мая «Уралвагонзавод» направил в российские войска очередные партии танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М. В 2025 г. была существенно усовершенствована система радиоэлектронной борьбы, а также усилена защита верхней полусферы и дополнительно защищена проекция моторно-трансмиссионного отсека.

