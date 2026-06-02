Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,764+1,17%VEON-RX58,8-0,34%NKNC67,45+0,9%IMOEX2 603,09+1,29%RTSI1 146,09+1,29%RGBI118,62+0,08%RGBITR781,59+0,1%
Главная / Политика /

ФСБ призвала не обсуждать секретную информацию рядом с телефонами

Ведомости

Иностранные спецслужбы начали внедрять технологии для прослушки смартфонов, заявили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Обсуждение конфиденциальной информации по ним и вблизи них [телефонов] недопустимо, так как содержание ваших переговоров может стать известно третьим лицам и повлечь наступление необратимых последствий», – говорится в сообщении.

Российская спецслужба также вскрыла «широкомасштабную акцию» по внедрению и применению на мобильных средствах высокопоставленных российских служащих вредоносного ПО. Схема направлена на получение чувствительной информации, указали в ФСБ.

В июне 2023 г. МИД России заявлял, что спецслужбы США десятилетиями глобально следят за собственными гражданами и гражданами других стран. В МИДе напомнили, что регулярно поднимают вопрос о необходимости «наведения порядка в этой сфере» и выработки норм поведения в цифровом пространстве, которые основывались бы на уважении прав и свобод человека и суверенного равенства государств.

Читайте также:У ФСБ появятся полномочия на регистрацию шпионских устройств и программ
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её