ФСБ призвала не обсуждать секретную информацию рядом с телефонами
Иностранные спецслужбы начали внедрять технологии для прослушки смартфонов, заявили в Центре общественных связей ФСБ России.
«Обсуждение конфиденциальной информации по ним и вблизи них [телефонов] недопустимо, так как содержание ваших переговоров может стать известно третьим лицам и повлечь наступление необратимых последствий», – говорится в сообщении.
Российская спецслужба также вскрыла «широкомасштабную акцию» по внедрению и применению на мобильных средствах высокопоставленных российских служащих вредоносного ПО. Схема направлена на получение чувствительной информации, указали в ФСБ.
В июне 2023 г. МИД России заявлял, что спецслужбы США десятилетиями глобально следят за собственными гражданами и гражданами других стран. В МИДе напомнили, что регулярно поднимают вопрос о необходимости «наведения порядка в этой сфере» и выработки норм поведения в цифровом пространстве, которые основывались бы на уважении прав и свобод человека и суверенного равенства государств.