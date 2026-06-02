Песков назвал условия, при которых спецоперация может закончиться до конца дня
Спецоперация может закончиться до конца дня, если президент Украины Владимир Зеленский даст указание своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы тоже об этом неоднократно говорили, об этом говорил президент, выступая в Министерстве иностранных дел перед руководящим составом», – напомнил он.
Песков в очередной раз отметил, что, по словам президента РФ Владимира Путина, переговорный процесс находится на паузе, но это не означает, что с американцами нет контактов. Они продолжаются на постоянной основе.
«Мы, еще раз повторяю, сохраняем свою открытость к мирным переговорам», – подчеркнул представитель Кремля.
В ходе брифинга Песков заметил, что если украинская сторона продолжить затягивать процесс мирных переговоров, спецоперация будет продолжаться. Для Москвы предпочтительным вариантом завершения конфликта с Украиной являются мирные переговоры, отметил он.
14 июня 2024 г. на встрече с сотрудниками МИДа президент Путин заявил, что Россия готова немедленно прекратить боевые действия, если вооруженные силы Украины начнут отвод своих подразделений за административные границы республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. После этого новые территориальные реалии должны быть зафиксированы международными договорами. Они должны предполагать полное снятие санкций.