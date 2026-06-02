Песков: Россия хотела бы достичь целей спецоперации мирным путем

Для Москвы предпочтительным вариантом завершения конфликта с Украиной являются мирные переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы всегда говорили, что несмотря ни на что для нас предпочтительным является достижение наших целей мирным путем. Поэтому да, мы достигнем наших целей, и мы готовы к тому, чтобы достигнуть их мирным путем, путем мирных переговоров», – сказал представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что если украинская сторона продолжит затягивать процесс мирных переговоров, спецоперация будет продолжаться.

29 мая Песков говорил, что мирное урегулирование конфликта на Украине наступило бы быстрее, если бы зарубежные страны прекратили поставки вооружений Киеву. Тогда он положительно оценил решение нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра не поставлять оружие на Украину.

28 мая секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что российско-американская мирная инициатива по Украине сталкивается с трудностями прежде всего из-за отсутствия у Киева политической воли к мирному урегулированию и стремления к дальнейшей эскалации. Причинами такой позиции он назвал влияние «партии войны» в Великобритании и Евросоюзе и внутренние проблемы Украины.

