СМИ: экс-канцлера ФРГ Шрёдера заметили в Москве

9 мая президент РФ Владимир Путин назвал бывшего канцлера предпочтительным кандидатом на роль посредника в переговорах между Москвой и ЕС, подчеркнув, что выбор должен оставаться за европейцами. Германия отвергла предложение, заявив, что не видит признаков заинтересованности Москвы в серьезных переговорах. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц также заявил, что Европа сама должна решать, кто будет представлять ее интересы на международной арене.