СМИ: экс-канцлера ФРГ Шрёдера заметили в Москве
Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер прибыл в Москву, сообщает немецкий телеканал Ntv. Журналист канала Райнер Мунц заметил его в Москве, но точную цель визита выяснить не смог.
По словам Мунца, предположительно Шрёдер может принять участие в ПМЭФе, который стартует 3 июня.
Репортер также предположил, что экс-канцлер может принять участие в урегулировании конфликта на Украине в качестве переговорщика.
9 мая президент РФ Владимир Путин назвал бывшего канцлера предпочтительным кандидатом на роль посредника в переговорах между Москвой и ЕС, подчеркнув, что выбор должен оставаться за европейцами. Германия отвергла предложение, заявив, что не видит признаков заинтересованности Москвы в серьезных переговорах. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц также заявил, что Европа сама должна решать, кто будет представлять ее интересы на международной арене.