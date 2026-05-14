Политика

Мерц отверг идею посредничества Шрёдера в диалоге с Россией

Ведомости

Канцлер Германии Фридрих Мерц ответил на предложение о возможном посредничестве бывшего главы правительства ФРГ Герхарда Шрёдера в диалоге с Россией.

Мерц заявил, что Европа сама должна решать, кто представляет ее интересы на международной арене. «И последнее, но не менее важное: мы, европейцы, сами решаем, кто говорит от нашего имени. Никто другой», – сказал канцлер (цитата по Berliner Zeitung).

При этом канцлер отметил, что Украина и европейские страны хотят «как можно скорее закончить этот ужасный конфликт».

10 мая Германия отвергла предложение президента России Владимира Путина о том, что Шрёдер мог бы координировать переговоры с Европейским союзом для достижения мирного соглашения по Украине.

9 мая Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном представителе Европы на переговорах с Россией, заявил, что лично для него предпочтительным вариантом был бы Шрёдер. При этом Путин отметил, что выбор должен оставаться за самими европейскими странами. Президент подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.

