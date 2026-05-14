Мерц отверг идею посредничества Шрёдера в диалоге с Россией

9 мая Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном представителе Европы на переговорах с Россией, заявил, что лично для него предпочтительным вариантом был бы Шрёдер. При этом Путин отметил, что выбор должен оставаться за самими европейскими странами. Президент подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.