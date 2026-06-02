Политика

ЕС выделил Армении 2,2 млн евро на либерализацию безвизового режима

Ведомости

Европейский союз (ЕС) выделит Армении 2,2 млн евро на поддержку процесса либерализации визового режима с ЕС, сообщил МВД Армении на своем сайте. Средства будут направлены на совершенствование системы пограничного контроля, повышение защищенности документов и проведение реформ в правоохранительной сфере. Программа реализуется при финансировании Евросоюза совместно с Литвой и МВД Армении.

Глава МВД Армении Арпине Саргсян заявила, что это первый проект в стране, который напрямую ориентирован на поддержку процесса визовой либерализации. По ее словам, программа станет важным шагом на пути углубления сотрудничества между Арменией и Евросоюзом, а также расширения возможностей для свободного передвижения граждан республики. Министр подчеркнула, что правительство Армении намерено максимально ускорить процесс достижения соглашения о безвизовом режиме с ЕС.

2 июня премьер-министр страны Никол Пашинян заявил, что референдум о вступлении Армении в ЕС будет проведен, когда республика официально обратится в объединение с соответствующей просьбой.

Эксперты оценили, чем грозит разрыв ЕАЭС и Армении из-за ее курса на Евросоюз

Политика / Международные новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что возможный выход Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и курс на вступление страны в ЕС могут привести к серьезным экономическим последствиям для республики. Он отметил, что руководство Армении не объясняет гражданам возможные последствия выхода из ЕАЭС. В таком случае, по словам Володина, цена газа для населения может вырасти почти вчетверо, а объем денежных переводов из России, которые сейчас достигают около $4 млрд в год, значительно сократится.

