США выводят войска из Литвы

В начале мае США начали выводить своих военных из Германии. Речь идет о 5000 солдат бригады Stryker. Всего в Германии дислоцировано около 40 000 американских военных, из них порядка 16 000 находятся на полигоне Графенвер и около 10 000 – в Вильзеке. С учетом семей и гражданского персонала в регионе проживает более 30 000 американцев.