США выводят войска из Литвы
США начали вывод более 1000 солдат из Литвы. Об этом сообщил литовский телеканал TV3.
На смену прибудет новый американский контингент, но сроки его прибытия и численность пока неизвестны на фоне пересмотра военного присутствия Вашингтона в Европе.
«Ротация американских войск связана с логистикой, поэтому вполне естественно, что могут быть некоторые временные промежутки», — сообщил главный советник по национальной безопасности президента Литвы Давид Матулионис.
В начале мае США начали выводить своих военных из Германии. Речь идет о 5000 солдат бригады Stryker. Всего в Германии дислоцировано около 40 000 американских военных, из них порядка 16 000 находятся на полигоне Графенвер и около 10 000 – в Вильзеке. С учетом семей и гражданского персонала в регионе проживает более 30 000 американцев.