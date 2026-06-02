IMOEX2 619,67+1,93%RTSI1 137,35+0,52%RGBI118,74+0,18%
Политика

США выводят войска из Литвы

Ведомости

США начали вывод более 1000 солдат из Литвы. Об этом сообщил литовский телеканал TV3.

На смену прибудет новый американский контингент, но сроки его прибытия и численность пока неизвестны на фоне пересмотра военного присутствия Вашингтона в Европе.

«Ротация американских войск связана с логистикой, поэтому вполне естественно, что могут быть некоторые временные промежутки», — сообщил главный советник по национальной безопасности президента Литвы Давид Матулионис.

В начале мае США начали выводить своих военных из Германии. Речь идет о 5000 солдат бригады Stryker. Всего в Германии дислоцировано около 40 000 американских военных, из них порядка 16 000 находятся на полигоне Графенвер и около 10 000 – в Вильзеке. С учетом семей и гражданского персонала в регионе проживает более 30 000 американцев.

