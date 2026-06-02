Рубио: США стремятся как можно быстрее отказаться от нефтяных лицензий по РФ

Politico со ссылкой на источники написал, что Евросоюз намерен зафиксировать предельную стоимость российской нефти в рамках подготовки 21-го пакета санкций. Полный запрет на российскую нефть маловероятен, как и предлагаемый запрет на морские перевозки. Срок действия текущего ограничения цен на нефть должен истечь летом 2026 г., напомнила газета. При бездействии со стороны объединения цена будет автоматически скорректирована в сторону повышения. ЕС планирует предотвратить такой сценарий, «заморозив» цену на текущем уровне.