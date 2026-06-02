Рубио: США стремятся как можно быстрее отказаться от нефтяных лицензий по РФ
Администрация США выступает за скорейшее прекращение практики продления лицензий, связанных с поставками российской нефти. Об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената заявил государственный секретарь США Марко Рубио, передает «РИА Новости».
Комментируя перспективы дальнейшего продления таких разрешений, глава госдепартамента отметил, что подход Вашингтона будет зависеть от конкретной ситуации и окончательного решения со стороны американского министерства финансов.
18 мая США продлили еще на 30 дней действие лицензии на морские поставки российской нефти. OFAC выпустило генеральную лицензию, которая разрешает поставку и продажу нефти и нефтепродуктов российского происхождения, загруженных на суда по состоянию на 17 апреля, в обход действующих санкций.
Politico со ссылкой на источники написал, что Евросоюз намерен зафиксировать предельную стоимость российской нефти в рамках подготовки 21-го пакета санкций. Полный запрет на российскую нефть маловероятен, как и предлагаемый запрет на морские перевозки. Срок действия текущего ограничения цен на нефть должен истечь летом 2026 г., напомнила газета. При бездействии со стороны объединения цена будет автоматически скорректирована в сторону повышения. ЕС планирует предотвратить такой сценарий, «заморозив» цену на текущем уровне.