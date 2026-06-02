МИД РФ расширил санкционный список британских журналистов и экспертов

В ведомстве подчеркнули, что рассматривают действия официального Лондона, включая поставки вооружений и военной техники Киеву, как проявление курса на долгосрочное противостояние с Россией. Ведомство также призвало британские власти отказаться от дальнейших шагов, которые Москва считает недружественными, предупредив о готовности и дальше расширять ответные ограничения.