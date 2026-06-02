МИД РФ расширил санкционный список британских журналистов и экспертов
Россия включила в национальный санкционный список еще пять представителей журналистского и экспертного сообщества Великобритании. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что ограничения введены в отношении граждан Великобритании, которые, по оценке Москвы, распространяли недостоверную информацию о России и выступали за усиление давления на страну.
В министерстве отметили, что в санкционный перечень также включены руководители британских компаний, специализирующихся на вопросах безопасности. По данным МИДа, эти структуры занимаются подбором кадров для украинских властей под видом реализации гуманитарных проектов.
В ведомстве подчеркнули, что рассматривают действия официального Лондона, включая поставки вооружений и военной техники Киеву, как проявление курса на долгосрочное противостояние с Россией. Ведомство также призвало британские власти отказаться от дальнейших шагов, которые Москва считает недружественными, предупредив о готовности и дальше расширять ответные ограничения.
11 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лондону «пора вызывать санитаров». Такое заявление прозвучало на фоне введения Великобританией санкций против психиатрической больницы и детских лагерей в РФ.
Посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 30 апреля сообщил, что в Лондоне и Париже рассматривалась возможность передачи Украине элементов ядерного оружия. По его словам, подобные идеи противоречат ключевым принципам режима нераспространения.