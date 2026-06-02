Премьер Эстонии признал невозможность борьбы с залетающими в страну дронами
Эстония не располагает возможностями для обнаружения и уничтожения всех беспилотников, пересекающих ее воздушное пространство. Об этом в интервью телерадиокомпании ERR заявил премьер-министр страны Кристен Михал.
Глава правительства отметил, что рассчитывать на стопроцентный контроль воздушного пространства в случае с беспилотниками невозможно. По его словам, существующие средства противодействия БПЛА имеют объективные ограничения, связанные как с условиями применения, так и с техническими особенностями самих целей.
Премьер пояснил, что использование отдельных видов вооружений невозможно в густонаселенных районах, а эффективность других систем зависит от их местоположения относительно цели. Кроме того, уничтожение беспилотников с помощью авиации затруднено из-за существенной разницы в скорости полета самолетов и дронов. Михал также подчеркнул, что Эстония не предоставляет свою территорию и воздушное пространство для подобных операций.
Комментируя успешный перехват БПЛА румынскими пилотами, премьер предположил, что подобный результат во многом стал следствием удачного стечения обстоятельств, поскольку такие случаи происходят редко.
Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро 30 мая сообщил, что страна установила первые стационарные устройства обнаружения и мониторинга беспилотников на восточной границе. Новые системы уже введены в эксплуатацию и используются для контроля приграничной территории. Ранее министр отмечал, что создание современной системы защиты страны от дронов может потребовать около 500 млн евро.
Как сообщает телерадиокомпания ERR, первые стационарные средства обнаружения и мониторинга дронов размещены на трех участках сухопутной границы на юго-востоке страны. Речь идет о территории между пограничным пунктом Лухамаа на эстонско-российской границе и точкой пересечения границ Эстонии, Латвии и России.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна 22 мая обвинил Россию в том, что она якобы перенаправляет украинские беспилотники в воздушное пространство стран НАТО.