Премьер Эстонии признал невозможность борьбы с залетающими в страну дронами

Премьер пояснил, что использование отдельных видов вооружений невозможно в густонаселенных районах, а эффективность других систем зависит от их местоположения относительно цели. Кроме того, уничтожение беспилотников с помощью авиации затруднено из-за существенной разницы в скорости полета самолетов и дронов. Михал также подчеркнул, что Эстония не предоставляет свою территорию и воздушное пространство для подобных операций.