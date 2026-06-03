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Мирошник: удары Киева по гражданским объектам являются военными преступлениями

Ведомости

Удары Киева в ходе конфликта по гражданскому населению и объектам инфраструктуры квалифицируется как военные преступления. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью «Известиям».

По словам дипломата, в текущей стратегии Киева приоритет смещен от классических боевых действий в сторону атак по гражданским целям и инфраструктуре. Мирошник связал с этим характер ответных действий со стороны России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сознательные атаки Украины на детей задают совсем другую парадигму российско-украинскому конфликту. По словам представителя Кремля, украинские силы знали, что колледж в Старобельске никогда не был военным или околовоенным объектом. Песков заявил, что там всегда учились молодые люди и Киев «об этом прекрасно знал».

Президент РФ Владимир Путин уже дал российским военнослужащим необходимые поручения после атаки украинских сил на колледж в Старобельске, также сказал Песков.

1 июня Путин на совещании по вопросам расследования атаки на колледж в Старобельске и поддержки пострадавших от украинских ударов подчеркнул, что виновные в ударе по колледжу должны быть наказаны и наказание будет неотвратимым.

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