Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сознательные атаки Украины на детей задают совсем другую парадигму российско-украинскому конфликту. По словам представителя Кремля, украинские силы знали, что колледж в Старобельске никогда не был военным или околовоенным объектом. Песков заявил, что там всегда учились молодые люди и Киев «об этом прекрасно знал».