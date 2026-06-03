Аэропорт Кувейта приостановил работу на фоне атак Ирана
Международный аэропорт Кувейта приостановил работу после того, как подвергся атаке иранских беспилотников и ракет. Об этом сообщило кувейтское агентство KUNA со ссылкой на главное управление гражданской авиации страны.
Под удар попал терминал Т1. Атака привела к повреждениям ряда объектов аэропорта, также есть пострадавшие.
26 мая американские силы нанесли новые удары по южной территории Ирана. Центральное командование ВС США заявляло, что целью атаки стала «самооборона США» на юге Ирана. Под ударами также оказались иранские катера, которые, по заявлению Вашингтона, занимались установкой мин.
В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана ударил по авиабазе, которую США использовали для атаки на телекоммуникационную вышку иранского острова Сирик. Кувейт тогда сообщал о перехвате ракет и дронов.