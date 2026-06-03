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Италия стала сомневаться в возможности вступления Украины в ЕС

Ведомости

Италия стала тормозить попытки Украины ускоренно присоединиться к Евросоюзу (ЕС), пишет газета La Repubblica.

Авторы материала подчеркнули, что страна в последние четыре года поддерживала вступление Киева в объединения. При этом «несколько строк в заявлении» партии «Лига Севера» заставили сомневаться в этой возможности. Политики говорили, что вступление Киева в ЕС нанесет экономический и социальный ущерб всем странам.

Издание также напомнило о заявлении министра обороны Италии Гвидо Крозетто, который «фактически исключил возможность членства» Украины и посчитал этот вопрос «слишком сложным». Газета отметила, что в Италии и других странах ЕС возникают мысли о том, что Украина пока не готова присоединиться к блоку, так как ей нужно решить внутренние проблемы.

1 июня итальянская газета Stampa со ссылкой на европейские источники писала, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности вступления Украины в Европейский союз уже в 2027 г. не получило серьезной поддержки в Брюсселе. По данным издания, европейские чиновники оценивают необходимый для подготовки Украины к членству период примерно в 10 лет. Собеседники газеты отмечают, что за это время стране предстоит завершить реформы, необходимые для закрытия переговорных глав и приведения законодательства в соответствие с нормами Евросоюза.

23 мая Зеленский заявил в письме лидерам ЕС, что предложение Германии предоставить Украине «ассоциированное» членство в Европейском союзе является несправедливым, поскольку оставляет Киев без права голоса внутри блока.

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