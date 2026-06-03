Италия стала сомневаться в возможности вступления Украины в ЕС

1 июня итальянская газета Stampa со ссылкой на европейские источники писала, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможности вступления Украины в Европейский союз уже в 2027 г. не получило серьезной поддержки в Брюсселе. По данным издания, европейские чиновники оценивают необходимый для подготовки Украины к членству период примерно в 10 лет. Собеседники газеты отмечают, что за это время стране предстоит завершить реформы, необходимые для закрытия переговорных глав и приведения законодательства в соответствие с нормами Евросоюза.