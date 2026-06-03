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СВР: руководство ЕС взялось за выдавливание РПЦ из Армении

Ведомости

Евросоюз агрессивно взялся за выдавливание из Армении Русской православной церкви (РПЦ). Об этом сообщила Служба внешней разведки России.

По ее данным, одним из условий дальнейшей евроинтеграции Армении является разрыв многолетних религиозных и духовных связей с Россией.

В СВР заявили, что созданная в апреле Партнерская миссия ЕС в Армении предпринимает меры, направленные на ограничение деятельности Еревано-Армянской епархии РПЦ. Речь, в частности, идет о попытках лишить ее прав пользования церковной недвижимостью и осложнить взаимодействие с местными религиозными организациями, включая Армянскую апостольскую церковь.

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Политика / Международные новости

Отдельно упомянута ситуация вокруг настоятеля храма-часовни Архангела Михаила при 102-й российской военной базе в Гюмри иерея Тимофея Казаряна. По данным службы, ряд армянских неправительственных организаций обвинил скромного священника во вмешательстве в парламентские выборы, назначенные на 7 июня. Представители разведки утверждают, что в сейчас фабрикуется компромат и в отношении других представителей Еревано-Армянской епархии РПЦ, что, по мнению ведомства, может использоваться для усиления давления на церковную структуру.

«Хотелось бы в этой связи напомнить еврочиновникам, что история взаимоотношений Армении и России несравнимо старше истории Евросоюза», – пояснили в СВР, отметив, что духовно-религиозные связи братских народов глубже и прочнее любых политтехнологических проектов.

31 марта СВР также заявляла, что патриарх Константинопольский Варфоломей якобы предпринимает действия, направленные на дальнейший раскол мирового православия. В ведомстве утверждали, что он пытается повлиять на процессы, связанные с выбором нового предстоятеля Грузинской православной церкви после смерти католикоса-патриарха Илии II.

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