СВР: руководство ЕС взялось за выдавливание РПЦ из Армении

Отдельно упомянута ситуация вокруг настоятеля храма-часовни Архангела Михаила при 102-й российской военной базе в Гюмри иерея Тимофея Казаряна. По данным службы, ряд армянских неправительственных организаций обвинил скромного священника во вмешательстве в парламентские выборы, назначенные на 7 июня. Представители разведки утверждают, что в сейчас фабрикуется компромат и в отношении других представителей Еревано-Армянской епархии РПЦ, что, по мнению ведомства, может использоваться для усиления давления на церковную структуру.