Генсек НАТО Рютте прибыл в Киев
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев, сообщила в Telegram-канале компания «Украинские железные дороги».
«Сегодня на вокзале Киева <...> встречаем генерального секретаря НАТО Марка Рютте», – говорится в публикации.
К сообщению прикреплены фотографии, на которых Рютте выходит из поезда и стоит на перроне. Компания не уточнила цели визита Рютте.
В апреле Рютте говорил, что НАТО хочет предоставить Украине военную помощь на $60 млрд в 2026 г. в дополнение к европейскому кредиту. Он добавил, что любые средства, поступающие из кредита ЕС на поддержку Украины, должны быть «дополнительными к тому, что союзники выделяют на двусторонней основе».
При этом в феврале стало известно, что США уменьшили объем помощи Киеву в 44 раза в 2025 г. по сравнению с периодом 2022–2024 гг. Последний крупный пакет на сумму $60,78 млрд конгресс утвердил в апреле 2024 г.