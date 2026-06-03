Песков: ПМЭФ идет своим чередом, несмотря на попытки Киева атаковать Петербург
Работа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) продолжается в штатном режиме, несмотря на попытки киевского режима наносить удары по Санкт-Петербургу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту Life Александру Юнашеву.
«Форум идет своим чередом. Повестка очень насыщенная, очень много мероприятий, много участников. Работа идет», – сказал Песков.
3 июня, в день начала ПМЭФ, украинские беспилотники атаковали Кронштадт, Кировский и Красносельский районы северной столицы, сообщал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Пострадали несколько человек, погибших нет. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, над регионом за ночь были сбиты 59 БПЛА. Росавиация вводила временные ограничения в аэропорту «Пулково».
Позднее Беглов сообщил, что техногенные последствия атаки на инфраструктуру Санкт-Петербурга полностью устранены.