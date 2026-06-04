Палата представителей США поддержала резолюцию о прекращении войны с Ираном

Даже в случае одобрения резолюции обеими палатами конгресса она почти наверняка столкнется с президентским вето, пишет издание. Для его преодоления потребуется поддержка двух третей голосов как в Палате представителей, так и в Сенате, чего у сторонников инициативы сейчас нет. Теперь документ должен пройти через Сенат. В мае верхняя палата уже поддержала аналогичную инициативу, но тогда речь шла лишь о процедурном голосовании, а окончательное рассмотрение законопроекта еще впереди. Республиканцы по-прежнему имеют возможность заблокировать его на следующих этапах.