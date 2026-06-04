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Палата представителей США поддержала резолюцию о прекращении войны с Ираном

Ведомости

Палата представителей США одобрила резолюцию, требующую от президента Дональда Трампа прекратить военные действия против Ирана без соглашения конгресса. За документ проголосовали 215 конгрессменов, против – 208, сообщил CBS News.

Резолюция, внесенная главой демократов в комитете по иностранным делам Палаты представителей Грегори Миксом в апреле, требует прекратить участие американских вооруженных сил в боевых действиях против Ирана, если конгресс не объявит войну или не санкционирует применение военной силы.

Даже в случае одобрения резолюции обеими палатами конгресса она почти наверняка столкнется с президентским вето, пишет издание. Для его преодоления потребуется поддержка двух третей голосов как в Палате представителей, так и в Сенате, чего у сторонников инициативы сейчас нет. Теперь документ должен пройти через Сенат. В мае верхняя палата уже поддержала аналогичную инициативу, но тогда речь шла лишь о процедурном голосовании, а окончательное рассмотрение законопроекта еще впереди. Республиканцы по-прежнему имеют возможность заблокировать его на следующих этапах.

Сколько может продлиться война с Ираном без согласия конгресса

Политика / Международные новости

Поддержка военной кампании против Ирана среди части республиканцев начала снижаться после того, как конфликт превысил установленный Законом о военных полномочиях 1973 г. 60-дневный срок без официального разрешения конгресса, пишет CBS News. Согласно этому закону, президент обязан прекратить участие вооруженных сил США в боевых действиях, если Конгресс не санкционировал войну.

Администрация Трампа утверждает, что отсчет срока был приостановлен из-за режима прекращения огня, действовавшего в начале апреля, несмотря на продолжающиеся атаки сторон.

16 апреля Сенат США отклонил предложение демократов о прекращении войны с Ираном

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