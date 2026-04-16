Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Политика /

Сенат США отклонил инициативу демократов о прекращении войны с Ираном

Сенат США отклонил предложение демократов о прекращении войны с Ираном, сообщает Bloomberg.

При этом лидер демократов в верхней палате Чак Шумер пообещал добиваться проведения еженедельных голосований по этому вопросу на фоне растущей стоимости и непопулярности конфликта.

«За» предложение проголосовали 47 человек, «против» – 52. При этом республиканец Рэнд Пол поддержал демократов, тогда как демократ Джон Феттерман проголосовал вместе с республиканцами. Итоги почти совпали с аналогичным голосованием месяцем ранее, отмечает издание.

Несколько республиканцев, включая лидера большинства Джона Тьюна, призвали президента Дональда Трампа представить план завершения войны, указав на негативные последствия закрытия Ормузского пролива для потребителей и фермеров. В то же время часть республиканцев настаивают на необходимости продолжать кампанию до полного устранения угрозы появления у Ирана ядерного оружия.

Администрация США, как ожидается, запросит дополнительное финансирование военных действий, а также пакет оборонных расходов на $350 млрд. Как пишет Bloomberg, эта инициатива может столкнуться с трудностями: сенатор Джон Кертис ранее заявлял, что не поддержит финансирование до официального одобрения войны конгрессом.

15 апреля Axios писал, что демократы в палате представителей США внесли резолюцию об импичменте министру обороны Питу Хегсету, обвинив его в злоупотреблении властью и военных преступлениях. Инициатива включает шесть статей обвинения. Ключевая из них касается проведения военных операций против Ирана без одобрения конгресса.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте