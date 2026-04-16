Сенат США отклонил инициативу демократов о прекращении войны с Ираном

Несколько республиканцев, включая лидера большинства Джона Тьюна, призвали президента Дональда Трампа представить план завершения войны, указав на негативные последствия закрытия Ормузского пролива для потребителей и фермеров. В то же время часть республиканцев настаивают на необходимости продолжать кампанию до полного устранения угрозы появления у Ирана ядерного оружия.