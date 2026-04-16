Сенат США отклонил инициативу демократов о прекращении войны с Ираном
Сенат США отклонил предложение демократов о прекращении войны с Ираном, сообщает Bloomberg.
При этом лидер демократов в верхней палате Чак Шумер пообещал добиваться проведения еженедельных голосований по этому вопросу на фоне растущей стоимости и непопулярности конфликта.
«За» предложение проголосовали 47 человек, «против» – 52. При этом республиканец Рэнд Пол поддержал демократов, тогда как демократ Джон Феттерман проголосовал вместе с республиканцами. Итоги почти совпали с аналогичным голосованием месяцем ранее, отмечает издание.
Несколько республиканцев, включая лидера большинства Джона Тьюна, призвали президента Дональда Трампа представить план завершения войны, указав на негативные последствия закрытия Ормузского пролива для потребителей и фермеров. В то же время часть республиканцев настаивают на необходимости продолжать кампанию до полного устранения угрозы появления у Ирана ядерного оружия.
Администрация США, как ожидается, запросит дополнительное финансирование военных действий, а также пакет оборонных расходов на $350 млрд. Как пишет Bloomberg, эта инициатива может столкнуться с трудностями: сенатор Джон Кертис ранее заявлял, что не поддержит финансирование до официального одобрения войны конгрессом.
15 апреля Axios писал, что демократы в палате представителей США внесли резолюцию об импичменте министру обороны Питу Хегсету, обвинив его в злоупотреблении властью и военных преступлениях. Инициатива включает шесть статей обвинения. Ключевая из них касается проведения военных операций против Ирана без одобрения конгресса.