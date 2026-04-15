Демократы в конгрессе США хотят объявить импичмент главе Пентагона Хегсету

Министра обвиняют в злоупотреблении властью и военных преступлениях в Иране
Демократы в палате представителей США внесли резолюцию об импичменте министру обороны Питу Хегсету, обвинив его в злоупотреблении властью и военных преступлениях. Об этом сообщает Axios со ссылкой на соответствующий документ.

Инициатива включает шесть статей обвинения. Ключевая из них касается проведения военных операций против Ирана без одобрения конгресса. В документе утверждается, что глава Пентагона санкционировал действия, представлявшие чрезмерный риск для американских военнослужащих и интересов страны.

Отдельная статья посвящена возможным нарушениям законов ведения войны. Хегсета обвиняют в том, что он допустил или не предотвратил операции, приведшие к жертвам среди мирного населения и разрушению гражданской инфраструктуры, включая удары по гражданским объектам в Иране и школе в Минабе.

Еще один блок обвинений связан со скандалом вокруг утечки информации (Signalgate). Демократы также обвиняют Хегсета в препятствовании контролю со стороны конгресса, утверждая, что он не предоставлял законодателям полной информации о военных операциях.

Отдельная статья касается злоупотребления властью и политизации армии. В документе говорится, что министр использовал свое положение для влияния на военные решения в политических целях и подрывал принцип внепартийности вооруженных сил. Кроме того, Хегсету вменяются действия, наносящие ущерб репутации США и их армии.

Проект резолюции внесла американо-иранская конгрессвумен Яссамин Ансари при поддержке группы демократов и ряда общественных организаций.

При этом инициатива не имеет шансов на принятие в текущем составе конгресса, но рассматривается как усиление политического давления на одного из ключевых членов администрации президента Дональда Трампа, пишет Axios. В Пентагоне назвали попытку импичмента политически мотивированной и заявили, что ведомство продолжит выполнять поставленные задачи.

10 апреля CBS News писали, что выжившие после нападения Ирана на американское подразделение в Кувейте оспорили версию Хегсета об атаке. «Утверждение о том, что «один из солдат чудом избежал гибели», – ложь, – сказал один из раненых военнослужащих. Я хочу, чтобы люди знали, что подразделение… было не готово к самообороне. Это не была укрепленная позиция».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте