Президент Боливии назначил нового министра обороны на фоне массовых протестов

Во время церемонии приведения к присяге президент отметил профессиональный опыт нового министра и его вклад в борьбу с незаконным оборотом наркотиков. По словам главы государства, в ближайшее время в правительстве возможны и другие кадровые изменения. Пас также заявил о намерении властей расширять представительство различных общественных групп в системе государственного управления, выразив надежду на начало диалога с участниками протестных акций.