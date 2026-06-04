Президент Боливии назначил нового министра обороны на фоне массовых протестов
Президент Боливии Родриго Пас назначил новым министром обороны Эрнесто Хустиниано на фоне продолжающихся более месяца антиправительственных выступлений в различных регионах страны. Об этом сообщила газета El Deber.
Как данным газеты, Хустиниано ранее занимал пост заместителя министра обороны. Он сменил Рауля Марсело Салинаса, который подал в отставку 2 июня. Официальные причины ухода предыдущего главы ведомства не раскрываются.
Во время церемонии приведения к присяге президент отметил профессиональный опыт нового министра и его вклад в борьбу с незаконным оборотом наркотиков. По словам главы государства, в ближайшее время в правительстве возможны и другие кадровые изменения. Пас также заявил о намерении властей расширять представительство различных общественных групп в системе государственного управления, выразив надежду на начало диалога с участниками протестных акций.
В Боливии уже несколько недель сохраняется напряженная внутриполитическая ситуация. Протесты сопровождаются блокировкой автомобильных дорог и перебоями в снабжении отдельных регионов. Власти связывают организацию акций с сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралес.
20 октября 2025 г. Пас победил на выборах президента Боливии, будучи кандидатом от Христианско-демократической партии (PDC). Он набрал 54,5% голосов, тогда как его соперник, бывший президент страны Хорхе Кирога, представлявший альянс Libre, получил 45,5%. Пас впервые участвовал в президентской гонке и вступил в должность 8 ноября 2025 г. По данным El Pais, его победа ознаменовала завершение длительного периода доминирования левых сил, связанных с Моралесом (2006–2019).