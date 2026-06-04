Захарова указала на одинаковый «почерк» ВСУ и террористов с Северного Кавказа

«Так действовали террористы на Северном Кавказе. Помните Буденновск, когда они захватили именно роддом? Помните школу в Беслане? Помните детский мюзикл "Норд-Ост"? Помните взрывы спящих жилых зданий, когда они знали, что там семьи и дети спят, беззащитные <...>. Тот же почерк», – сказала дипломат.