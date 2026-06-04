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Захарова указала на одинаковый «почерк» ВСУ и террористов с Северного Кавказа

Ведомости

«Почерк» ВСУ и террористов с Северного Кавказа имеет схожие черты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Так действовали террористы на Северном Кавказе. Помните Буденновск, когда они захватили именно роддом? Помните школу в Беслане? Помните детский мюзикл "Норд-Ост"? Помните взрывы спящих жилых зданий, когда они знали, что там семьи и дети спят, беззащитные <...>. Тот же почерк», – сказала дипломат.

Она напомнила, что с 28 по 31 мая украинские военнослужащие обстреливали гражданскую инфраструктуру Энергодара и жилые постройки. По словам Захаровой, под удары попали территории детского сада и роддома.

4 июня глава Энергодара Максим Пухов заявил, что в городе полностью отключили электроэнергию в результате ночной атаки украинских беспилотников по инфраструктуре региона. Он отметил, что критически важные объекты города запитаны от резервных источников.

3 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в Мелитополе в результате атаки беспилотников ВСУ загорелось здание общеобразовательной школы №1. По его словам, возгорание произошло после падения осколков сбитого дрона на крышу здания.

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