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В Британии отстранили 21 сотрудника королевской охраны из-за сна на посту

Ведомости

В рамках расследования 21 сотрудника охраны членов королевской семьи Великобритании отстранили от службы, так как они спали на посту или отлучались во время службы. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление полиции Лондона.

«Предполагаемое поведение не соответствует высоким стандартам, предъявляемым к офицерам, особенно к тем, кто выполняет задачи по обеспечению безопасности на передовой», – передает телеканал слова представителя полиции.

Еще двое сотрудников охраны, против которых выдвинуты обвинения, не были отстранены от службы, но их не будут допускать в королевские резиденции до завершения расследования.

Впервые об этом деле сообщил таблоид The Sun в середине мая. Тогда сообщалось, что около 30 сотрудников полиции, охраняющих короля, обвиняются в ненадлежащем выполнении своих должностных обязанностей.

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