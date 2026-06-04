Таиланд запретил оставлять пауэрбанки на полке для ручной клади в самолете
Управление гражданской авиации Таиланда запретило хранить пауэрбанки на полках для ручной клади в самолетах, сообщила пресс-служба органа.
Уточняется, что, пока самолет находится в воздухе, устройство должно находится в кармане на спинке стоящего впереди кресла. Его также можно оставить под креслом или в кармане одежды пассажира. Управление подчеркнуло, что такое расположение помогает сохранить быстрый доступ к пауэрбанку на случай его возгорания. Кроме того, введен запрет на провоз более двух таких устройств на одного пассажира. Мощность одного пауэрбанка должна быть не более 20 000 мАч.
Правила также запрещают пассажирам заряжать внешние аккумуляторы от бортовой электросети самолета и использовать пауэрбанки во время всего полета. Управление гражданской авиации Таиланда вновь подчеркнуло, что пассажиры не могут провозить эти устройства в багаже.
В мае новые правила, касающиеся пауэрбанков, принял «Аэрофлот». Компания ограничила их количество до двух устройств на человека и ввела запрет на их использование в полете. Согласно обновленным нормам, пауэрбанки разрешено перевозить только в ручной клади, их нельзя заряжать на борту воздушного судна. Пауэрбанки и запасные батареи с содержанием лития более восьми грамм и мощностью свыше 160 Втч пассажирам провозить запрещено.