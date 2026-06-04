Таиланд запретил оставлять пауэрбанки на полке для ручной клади в самолете

Уточняется, что, пока самолет находится в воздухе, устройство должно находится в кармане на спинке стоящего впереди кресла. Его также можно оставить под креслом или в кармане одежды пассажира. Управление подчеркнуло, что такое расположение помогает сохранить быстрый доступ к пауэрбанку на случай его возгорания. Кроме того, введен запрет на провоз более двух таких устройств на одного пассажира. Мощность одного пауэрбанка должна быть не более 20 000 мАч.