«Аэрофлот» запретил провозить более двух пауэрбанков на борту

В апреле Росавиация сообщала, что пассажиропоток российских авиакомпаний за январь – март 2026 г. сократился на 0,5% относительно того же периода прошлого года и составил 22,58 млн человек. В пятерку крупнейших перевозчиков за указанный период вошли «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines («Сибирь»), «Россия», «Уральские авиалинии». Суммарно они перевезли 72,3% от общего количества пассажиров – 16,33 млн. Это на 1,2% выше в годовом выражении.