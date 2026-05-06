«Аэрофлот» запретил провозить более двух пауэрбанков на борту

«Аэрофлот» обновил требования к перевозке внешних аккумуляторов на своих рейсах. Новые правила ограничивают количество до двух устройств на человека и вводят запрет на их использование в полете. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Согласно обновленным нормам, пауэрбанки разрешено перевозить только в ручной клади, их нельзя заряжать на борту воздушного судна. При этом одному пассажиру допускается взять не более двух устройств.

Дополнительные ограничения касаются технических характеристик батарей. Пауэрбанки и запасные батареи с содержанием лития более восьми грамм и мощностью свыше 160 Втч пассажирам провозить запрещено. В компании также уточнили, что их следует хранить в кармане кресла или под сиденьем.

В «Аэрофлоте» также напомнили, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) с 27 марта внесла изменения в технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху, устанавливающие ограничения и условия перевозки пауэрбанков пассажирами.

В апреле Росавиация сообщала, что пассажиропоток российских авиакомпаний за январь – март 2026 г. сократился на 0,5% относительно того же периода прошлого года и составил 22,58 млн человек. В пятерку крупнейших перевозчиков за указанный период вошли «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines («Сибирь»), «Россия», «Уральские авиалинии». Суммарно они перевезли 72,3% от общего количества пассажиров – 16,33 млн. Это на 1,2% выше в годовом выражении.

