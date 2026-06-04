Песков: контакты Путина с американской делегацией на ПМЭФе не запланированы
Президент России Владимир Путин не планирует контактов с делегацией США на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Они не совсем, так сказать, наш профиль», – сказал он, уточнив, что по линии Кремля с приехавшей делегацией вообще не будет никаких встреч.
4 июня глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что на текущей неделе продолжает поддерживать контакты со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи сказал, что многие американские компании, покинувшие российский рынок, рассматривают возможность возобновления работы в стране, однако ожидают соответствующего разрешения со стороны властей США.