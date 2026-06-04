Трамп раскритиковал палату представителей за резолюцию по Ирану

Президент обвинил демократов в том, что ими движет «синдром помешательства на Трампе», а также заявил, что они готовы навредить стране ради того, чтобы не допустить его политических успехов. Трамп также раскритиковал четырех республиканцев, поддержавших инициативу вместе с демократами. По его словам, они являются «позерами, стремящимися привлечь к себе внимание», и должны «стыдиться своего поступка».