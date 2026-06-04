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Трамп раскритиковал палату представителей за резолюцию по Ирану

Ведомости

Президент США Дональд Трамп раскритиковал палату представителей после принятия резолюции, требующей прекратить военные действия против Ирана без одобрения конгресса. Об этом президент написал в соцсети TruthSocial.

По словам главы Белого дома, голосование прошло «в самый разгар финальных переговоров» по урегулированию конфликта с Ираном и подрывает позиции американской администрации. «Кто вообще способен на такой непатриотичный поступок? Они знают, на какой стадии находятся переговоры», – написал Трамп.

Президент обвинил демократов в том, что ими движет «синдром помешательства на Трампе», а также заявил, что они готовы навредить стране ради того, чтобы не допустить его политических успехов. Трамп также раскритиковал четырех республиканцев, поддержавших инициативу вместе с демократами. По его словам, они являются «позерами, стремящимися привлечь к себе внимание», и должны «стыдиться своего поступка».

Сколько может продлиться война с Ираном без согласия конгресса

Политика / Международные новости

4 июня палата представителей США одобрила резолюцию, требующую Трампа прекратить военные действия против Ирана без разшения конгресса. За документ проголосовали 215 конгрессменов, против – 208. Резолюция, внесенная главой демократов в комитете по иностранным делам палаты представителей Грегори Миксом в апреле, требует прекратить участие американских вооруженных сил в боевых действиях против Ирана, если конгресс не объявит войну или не санкционирует применение военной силы.

CBS News писало, что даже в случае одобрения резолюции обеими палатами конгресса она почти наверняка столкнется с президентским вето. Для его преодоления потребуется поддержка двух третей голосов как в палате представителей, так и в сенате, чего у сторонников инициативы сейчас нет.

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