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Путин: «разворот на Восток» у России начался еще в 2001 году

Ведомости

Россия начала «разворот на Восток» еще в 2001 г., а не после начала спецоперации на Украине, подчеркнул президент России Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информагентств в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

«Китай быстро, активно развивается. Все занимает большую и большую нишу в мировой экономике, в мировой политике, в международных делах в целом», – сказал Путин.

Президент России завершил 20 мая официальный двухдневный визит в Китай. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и Совместную декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.

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